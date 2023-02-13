سوريا.. عمليات الإنقاذ تتواصل وشاهد عيان يروي هول الكارثة ببلد ما زال يعاني مأساة الحرب

وتجولت فرق الإنقاذ في مدينة جبلة السورية التي تتوزع على أكثر من موقع وحطام، حيث لا يزال البحث جاريًا، حيث تمضي الأيام ثقيلة وحزينة، وتنتقل العمليات المستمرة من مرحلة الإنقاذ إلى مرحلة الانتشال ورفع الأنقاض، مما يعني ارتفاعًا مرتقبًا في أعداد القتلى.