صوّرت والدها وهو يسقط.. بماذا قضت محكمة أردنية على فتاة وشقيقتها في مقتل والدهما؟

وأشار القرار إلى أن المغدور خرج أكثر من مرة من منزله دون علم أفراد أسرته، وفي العشرين من أغسطس 2020 وأثناء وجوده في المنزل مع ابنتيه توجه إلى الشرفة المفتوحة على المطبخ، وكانت إحداهما تقوم ببعض الأعمال داخل المطبخ، فيما الأخرى بعيدة عن المطبخ، وأثناء وقوفه بالشرفة قام بالمناداة على الجيران لطلب الدفاع المدني له؛ لكونه يعاني من ألم في صدره، حيث قاموا بتلبية طلبه، وعندما حضر الدفاع المدني أخبرتهم إحداهما أنه لا يعاني من أية أمراض سوى الخرف وغادروا المكان.