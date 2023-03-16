بقي محفوظًا لـ4 قرون تحت البحر.. بالصور: 3 احتمالات تكشف أسرار "الفستان السحري" في هولندا

وهناك 3 احتمالات عن مالكي هذه الفساتين؛ أحدها أنها تعود لأعضاء في الطبقات العليا، والآخر أنها تعود لشركة عروض مسرحية إنجليزية، والثالث، استنادًا إلى بحث أجراه مؤرخ في جامعة أكسفورد، هو أن الملابس، وكذلك العناصر الأخرى تخص زوجة سفير إنجلترا في القسطنطينية المتوفاة آنذاك.