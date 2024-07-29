مصر.. إيقاف 4 محاميات بعد "مضاربة بالسلاح الأبيض" في محكمة الإسكندرية

أعلنت نقابة المحامين في مصر، الأحد، إيقاف 4 محاميات في محافظة الإسكندرية، واللواتي كن قد خضن "شجارًا" عنيفًا استُخدم فيه السلاح الأبيض بإحدى المحاكم؛ وفقًا لما ذكرته تقارير إعلامية محلية.
وحسب موقع "تليغراف مصر" القاهري، جرت فصول الواقعة داخل محكمة الإسكندرية الكلية، التي شهدت -في 13 يوليو الماضي- اعتداء 3 محاميات على محامية أخرى بالضرب داخل حمامات المحكمة، والتعدي عليها بسلاح أبيض، وإصابة يديها بجروح.
وسارعت المحامية التي وقع الاعتداء عليها، إلى تحرير محضر في محكمة جنح المنشية، اتهمت فيه 3 محاميات بالتعدي عليها بسلاح أبيض؛ حيث فتحت النيابة في الإسكندرية تحقيقًا بالواقعة.
وقالت المحامية في تصريحات لنفس الموقع: إن محامية أخرى "استدرجتها عن طريق الاتصال بها 7 مرات؛ حيث قامت الثانية برفقة الثالثة بربطها داخل الحمام، لتتمكن الأولى من الاعتداء عليها وضربها بسلاح أبيض هو (مشرط)".
وتابعت: "عند خروجي ملطخة بالدماء، تساءلت لماذا لم يهب بقية الزملاء في الخارج إلى نجدتي؛ فأجابوا بأن هناك سيدتين وقفتا أمام باب الحمام، ومنعتا الحاضرين من الدخول".
ووفقًا لموقع "القاهرة 24" المصري؛ فإن قرار نقيب المحامين عبدالحليم علام، تَضَمن إحالة 4 محاميات إلى "مجلس التأديب، مع التوصية بإسقاط قيدهن من جدول نقابة المحامين (مما يعني منعهن من ممارسة مهنة المحاماة)، وتطبيق نصوص قانون المحاماة بشأن مخالفة آداب المهنة".