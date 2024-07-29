مصر.. إيقاف 4 محاميات بعد "مضاربة بالسلاح الأبيض" في محكمة الإسكندرية

أعلنت نقابة المحامين في مصر، الأحد، إيقاف 4 محاميات في محافظة الإسكندرية، واللواتي كن قد خضن "شجارًا" عنيفًا استُخدم فيه السلاح الأبيض بإحدى المحاكم؛ وفقًا لما ذكرته تقارير إعلامية محلية.