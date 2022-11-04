حول العالم في صورة: جثة على قارعة الطريق.. ولا أحد يبالي!

وحصد الصراع الروسي الأوكراني منذ اندلاعه في فبراير الماضي أرواح الآلاف من الجانبين. وتغيب الأرقام الموثقة لخسائر الطرفين، ولكن وفقاً للجيش الأوكراني، فقد بلغ عدد قتلى الجيش الروسي أكثر من 60 ألفاً، أما على الجانب الأوكراني فيرجح الخبراء أن أوكرانيا ربما تكون فقدت نحو 15 ألف جندي في تقديرات غير رسمية.