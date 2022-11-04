حول العالم في صورة: جثة على قارعة الطريق.. ولا أحد يبالي!

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة "رويترز"، تظهر جثة أحد الأشخاص غير المعروف جنسه ولا جنسيته ملقاة على قارعة الطريق ملتفة بالقماش في ماكيفكا الأوكرانية الخاضعة للسيطرة الروسية، فيما تمر سيدة بجوارها غير مبالية فيما قتلت ولأي سبب!!
ولا أحد يدري هل غابت الإنسانية أم أصبح منظر الجثث مشهداً مألوفاً اعتادته الأعين، ورائحة الدم لم تعد تزكم الأنوف!!
وحصد الصراع الروسي الأوكراني منذ اندلاعه في فبراير الماضي أرواح الآلاف من الجانبين. وتغيب الأرقام الموثقة لخسائر الطرفين، ولكن وفقاً للجيش الأوكراني، فقد بلغ عدد قتلى الجيش الروسي أكثر من 60 ألفاً، أما على الجانب الأوكراني فيرجح الخبراء أن أوكرانيا ربما تكون فقدت نحو 15 ألف جندي في تقديرات غير رسمية.