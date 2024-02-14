"إذا عرفت أنك مصاب بها اطلب المساعدة فورًا".. ما هي "متلازمة الرجل اللطيف" وما سر التحذير منها؟

أما النوع الرابع من الشخص اللطيف فهو اللطيف الكاذب، وهو غالبًا ما يُعرف بسعيه لإرضاء الناس، هذا هو النوع الذي يذهب إليه الجميع عندما يحتاجون إلى القيام بشيء ما. ومع ذلك فهو عازم على إرضاء الناس لدرجة أنه غالبًا ما يخبرك بكل ما تريد سماعه، ونادرًا ما تتعرف على شخصه ورأيه الحقيقي.