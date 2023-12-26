بالفيديو: بالقرب من مسجد "الشيخ زايد".. "القسام" تستهدف قوة إسرائيلية راجلة

يُشار إلى أن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي بلغ نحو 167 قتيلاً منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة يوم 27 أكتوبر الماضي، فيما وصل عدد قتلاهم إلى أكثر من 491 قتيلاً منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر نفسه، وذلك وفقًا للأرقام الإسرائيلية الرسمية المعلنة، التي يرجح محللون عدم دقتها، واحتمالية أن تكون أكثر من ذلك.