بالفيديو: بالقرب من مسجد "الشيخ زايد".. "القسام" تستهدف قوة إسرائيلية راجلة

أظهر مقطع فيديو، نشرته كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد لاستهداف قوة راجلة إسرائيلية متوغلة في منطقة الشيخ زايد شمال قطاع غزة.
ويُظهر المقطع توغل القوة الإسرائيلية بالقرب من المسجد، قبل أن يتم استهدافهم.
وفي خلفية المقطع نسمع تهليل أحد المقاتلين وتكبيره بعد نجاح العملية.
يُشار إلى أن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي بلغ نحو 167 قتيلاً منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة يوم 27 أكتوبر الماضي، فيما وصل عدد قتلاهم إلى أكثر من 491 قتيلاً منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر نفسه، وذلك وفقًا للأرقام الإسرائيلية الرسمية المعلنة، التي يرجح محللون عدم دقتها، واحتمالية أن تكون أكثر من ذلك.