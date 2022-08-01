فيديو مرعب.. لحظة انهيار سور جسر على السيارات في تايلاند

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن القناة الثالثة، أن الحادث وقع في وقت مبكر من صباح يوم الأحد في الضواحي الجنوبية لمدينة بانكوك على الطريق السريع، الذي يحمل اسم الملك راما الثاني. حين انكسر سور الجسر الذي كان يقع فوق الطريق مباشرة، وانهار على سيارة تمرّ تحت الجسر وشاحنة صغيرة تتبعها.