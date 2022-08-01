فيديو مرعب.. لحظة انهيار سور جسر على السيارات في تايلاند

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قالت قناة التلفزيون الثالثة في تايلاند: إن سورًا من الخرسانة المسلحة وزنه خمسة أطنان لجسر قيد الإصلاح في تايلاند، سَقَط على سيارات تمرّ تحت الجسر.
ونوّهت القناة بأن الحادث أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثالث بجروح خطيرة.
ونقل موقع "روسيا اليوم" عن القناة الثالثة، أن الحادث وقع في وقت مبكر من صباح يوم الأحد في الضواحي الجنوبية لمدينة بانكوك على الطريق السريع، الذي يحمل اسم الملك راما الثاني. حين انكسر سور الجسر الذي كان يقع فوق الطريق مباشرة، وانهار على سيارة تمرّ تحت الجسر وشاحنة صغيرة تتبعها.
وتسبب الحادث في مقتل امرأة جالسة في مقعد الراكب الأمامي في السيارة، وأصيب السائق بجروح خطيرة. ولم يصب أحد بجروح خطيرة في الشاحنة.
وذكرت القناة التلفزيونية أن شظايا العمود المتساقط قتلت كذلك أحد العاملين في إصلاح الجسر.