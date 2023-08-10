محطات

الرئيس الأمريكي يعلن حرائق الغابات في هاواي "كارثة كبرى"

أكثر من 36 شخصًا لقوا حتفهم من جراء حرائق الغابات
الرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنَّ حرائق الغابات في جزيرة ماوي بولاية هاواي "كارثة كبرى"، بعدما أودت النيران بحياة العشرات، ودفعت الآلاف إلى الفرار.

وقال البيت الأبيض في بيان له إنَّ الرئيس بايدن أعلن وقوع كارثة كبيرة في هاواي، وأمر بتقديم مساعدات لدعم جهود التعافي في الولاية والمناطق المتضررة من الحرائق.

وأفادت السلطات الأمريكية بأنَّ ما لا يقل عن 36 شخصًا لقوا حتفهم من جراء حرائق غابات اجتاحت منتجع لاهاينا بجزيرة ماوي، ودمّرت بلدة تاريخية.

واندلعت الحرائق على الساحل الغربي لجزيرة ماوي، وأجّجتها رياح إعصار عاتية إلى أحياء على الجانب الغربي من جزيرة ماوي، وقطعت معظم الطرق.

الرئيس الأمريكي
جو بايدن
حرائق الغابات
جزر هاواي الأمريكية
جزر هاواي
جزيرة هاواي
حرائق جزر هاواي

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org