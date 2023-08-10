الرئيس الأمريكي يعلن حرائق الغابات في هاواي "كارثة كبرى"

وقال البيت الأبيض في بيان له إنَّ الرئيس بايدن أعلن وقوع كارثة كبيرة في هاواي، وأمر بتقديم مساعدات لدعم جهود التعافي في الولاية والمناطق المتضررة من الحرائق.