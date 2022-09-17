التحقيقات كشفت الحقيقة.. شاهد اعتداء وحشي لكويتي على زوجته بالطريق العام

قررت النيابة العامة بالكويت، حجز المواطن الكويتي المتهم في واقعة اعتدائه على زوجته في الطريق العام؛ إثر ورود بلاغ من الشرطة بالواقعة مساء الخميس.
وحسب صحيفة "القبس" الكويتية، كان مغردون في وسائل التواصل قد تداولوا يوم الخميس الماضي، مقطع فيديو لمواطن وهو يقوم بالاعتداء بقسوة على زوجته بالضرب والسب والقذف والإتلاف العمدي لسيارتها؛ حيث قام رجال الأمن بضبطه وإحالته إلى النيابة العامة التي انتهت من التحقيق معه فجر الجمعة.
ونقلت "القبس" عن مصدر مطلع، أنه تَبين خلال التحقيقات قيام الزوج بهذا الاعتداء بسبب قيام زوجته بالذهاب إلى الوظيفة؛ حيث قال إنها خرجت عن رغبته وإرادته، وتوظفت رغم أنه حذرها بعدم رغبته وعدم سماحه لها بالتوظيف؛ لكنها قامت بذلك وتفاجأ بأنها ذهبت للعمل.
وأشار المصدر إلى أنه تَبين وجود خلافات سابقة بين الزوجين، لكن الاعتداء الوحشي كان بسبب عدم الاتفاق على التوظيف للزوجة؛ حيث ستواصل النيابة في التحقيق، كما طلبت تقرير الطب الشرعي لإصابات الزوجة.