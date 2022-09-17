التحقيقات كشفت الحقيقة.. شاهد اعتداء وحشي لكويتي على زوجته بالطريق العام

ونقلت "القبس" عن مصدر مطلع، أنه تَبين خلال التحقيقات قيام الزوج بهذا الاعتداء بسبب قيام زوجته بالذهاب إلى الوظيفة؛ حيث قال إنها خرجت عن رغبته وإرادته، وتوظفت رغم أنه حذرها بعدم رغبته وعدم سماحه لها بالتوظيف؛ لكنها قامت بذلك وتفاجأ بأنها ذهبت للعمل.