"نرفض أن نروي للأجيال القادمة قصة صمتنا".. 60 من نجوم هوليوود يدعون لوقف إطلاق النار برسالة إلى الرئيس الأمريكي

بعث 60 من الممثلين والفنانين في هوليوود، من بينهم الكوميدي جون ستيوارت، والممثل الحائز على جائزة الأوسكار خواكين فينيكس؛ رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، يحثونه فيها على "الضغط من أجل وقف إطلاق النار في إسرائيل وغزة".
وحسب وكالة "رويترز": كتب هؤلاء المشاهير إلى بايدن يقولون: "نحث إدارتكم، وجميع قادة العالم، على احترام جميع الأرواح في الأراضي المقدسة، والدعوة إلى وقف إطلاق النار وتسهيله دون تأخير، وإنهاء قصف غزة، والإفراج الآمن عن الرهائن".
وأضافوا في الرسالة: "نرفض أن نروي للأجيال القادمة قصة صمتنا، وأننا وقفنا مكتوفي الأيدي ولم نفعل شيئًا. وكما قال منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة مارتن غريفيث: "التاريخ يراقب"".
وكان من بين الموقعين على الرسالة البالغ عددهم 60 تقريبًا: سوزان ساراندون، وكريستين ستيوارت، وكوينتا برونسون، ورامي يوسف، وريز أحمد، وماهرشالا علي، وآخرون.
وجاء في الرسالة: "يجب السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إليهم "سكان غزة"".
وكان بايدن قد قال، الجمعة: إنه "يعتقد أن الشاحنات المحملة بالمساعدات ستصل إلى غزة خلال الساعات المقبلة".