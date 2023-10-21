"نرفض أن نروي للأجيال القادمة قصة صمتنا".. 60 من نجوم هوليوود يدعون لوقف إطلاق النار برسالة إلى الرئيس الأمريكي

بعث 60 من الممثلين والفنانين في هوليوود، من بينهم الكوميدي جون ستيوارت، والممثل الحائز على جائزة الأوسكار خواكين فينيكس؛ رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، يحثونه فيها على "الضغط من أجل وقف إطلاق النار في إسرائيل وغزة".