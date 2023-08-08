بعد انهيار جسر للسكك الحديدية بسبب الأمطار.. شاهد ما حدث لقطار في السويد

وكانت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية في السويد، قد أصدرت تحذيرات عدة الاثنين، ونبهت من هبوب رياح قوية ومن فيضانات وأمطار غزيرة في أنحاء عدة من البلاد جراء العاصفة "هانس" التي ضربت في نهاية الأسبوع.