قتيل وجرحى في حادث بمدينة ملاهٍ في السويد

لقي شخص مصرعه وأصيب تسعة آخرون بجروح في حادث خروج عربة قطار عن سكّتها في أفعوانية بمدينة للملاهي في ستوكهولم، الأحد، بحسب ما أعلنت الشرطة السويدية وإدارة المتنزّه الترفيهي.
وقالت لوكالة فرانس برس سيسيليا بيورلينغ؛ المتحدّثة باسم حديقة ملاهي "غرونا لوند" في السويد التي تمّ إخلاؤها إثر الحادث إنّه "مع الأسف لقي شخص مصرعه".
من جهته قال يان إريكسون؛ رئيس شركة غرونا لوند، خلال مؤتمر صحافي، إنّ تسعة أشخاص آخرين أُصيبوا بجروحٍ ونُقلوا إلى المستشفى، من بينهم أطفال.
وأضاف "هذا يوم حزين"، مشيراً إلى أنّ الحديقة الترفيهية التي افتُتحت قبل 140 عاماً ستُغلق لمدة سبعة أيّام على الأقل.
ووقع الحادث قرابة الساعة 11:30 (09:30 ت غ) على أفعوانية تدعى "جيت لاين" كان على متنها 14 شخصاً، وقد خرجت خلاله عربة عن سكّة القطار.
وفتحت السلطات تحقيقاً في الحادث.