قتيل وجرحى في حادث بمدينة ملاهٍ في السويد

من جهته قال يان إريكسون؛ رئيس شركة غرونا لوند، خلال مؤتمر صحافي، إنّ تسعة أشخاص آخرين أُصيبوا بجروحٍ ونُقلوا إلى المستشفى، من بينهم أطفال.