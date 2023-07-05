أمريكا تخطط لحجب أشعة الشمس.. جدل بشأن طريقة جديدة لتبريد الأرض

وأوضح أستاذ المناخ لموقع "الحرة" أن هذا المفهوم أحدث انقسامات بين الخبراء؛ إذ قال بعضهم إنه قد يكون خط الدفاع الأخير ضد الاحترار الشديد إذا فشلت الدول في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بينما حذر آخرون من أنه قد يؤدي إلى الاعتماد على مادة الغلاف الجوي التي إذا تم إيقافها، يمكن أن يؤدي إلى زيادات مفاجئة في درجات الحرارة.