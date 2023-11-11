شاهد.. لماذا حذفت صحيفة "واشنطن بوست" كاريكاتير "حماس والمدنيين" من موقعها؟

وقالت المحررة التنفيذية لـ"واشنطن بوست"، "سالي بوزبي"، في رسالة بالبريد الإلكتروني للموظفين تم تسريبها إلى شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية: "نظرًا للمخاوف والمحادثات العميقة الكثيرة في غرفة التحرير لدينا، أردت التأكد من أن الجميع قد اطلعوا على الملاحظات التي أرسلها محرر الآراء في الصحيفة "دافيد شيبلي"، إلى قراء الصحيفة، وموظفيه في قسم الآراء".