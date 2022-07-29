"يانغ هويان".. أغنى امرأة في آسيا تخسر نصف ثروتها!

أفاد تصنيف لأصحاب المليارات، أمس الخميس، بأن ثروة أغنى امرأة في آسيا شهدت انخفاضًا إلى النصف؛ بسبب أزمة العقارات في الصين التي أضعفت القطاع بشدة.
وبلغت قيمة ثروة يانغ هويان الصينية المولد 23.7 مليار دولار العام الماضي، لكنها تقدر الآن بنحو 11.3 مليار دولار، وفق تصنيف بلومبرغ لأصحاب المليارات.
ويانغ هي المساهمة الكبرى في "كاونتري غاردن"، إحدى أكبر الشركات المطورة في الصين التي سجلت العام الماضي أعلى إيرادات في هذا القطاع على الرغم من أزمة العقارات.
وتكافح بعض المجموعات المنهكة خلال الأزمة من أجل بقائها، بينها "إيفرغراند" التي ترزح تحت مديونية كبيرة تقرب من 300 مليار دولار.
وتتمتع "كاونتري غاردن" بصحة مالية أفضل نسبياً، لكن المجموعة تحاول مع ذلك زيادة السيولة مع اقتراب استحقاقات الدفع النهائية.
غير أن الأسواق نظرت إلى بيع المجموعة لأسهم جديدة أمس لجمع الأموال على أنه علامة ضعف.