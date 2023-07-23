فيديو مكسيكي.. مسلّحون يقتلون مدربًا خلال مباراة لكرة القدم!

وحسب موقع "روسيا اليوم": وصل 4 ملثمين إلى الملعب، وأطلقوا النار على خورخي ألبرتو آن، البالغ من العمر 44 عامًا، حين كانت المباراة متوقفة من أجل تقديم العلاج لأحد اللاعبين، وأثناء ذلك سُمع صوت إطلاق نار.