وصلت حتى أسطح المنازل.. شاهد سر غزو التماسيح لهذه المدينة الهندية

وقالت الصحيفة: أصبح الخوف من التماسيح هو الرعب الأكبر؛ فبعد توقُّف الأمطار وانخفاض منسوب مياه نهر فيشواميتري، تم العثور على التماسيح في شوارع المدينة. وفي بعض الأماكن تمّ العثور على التماسيح داخل المنازل.