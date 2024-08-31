وصلت حتى أسطح المنازل.. شاهد سر غزو التماسيح لهذه المدينة الهندية

لم تأت الفيضانات المدمرة بمفردها إلى بلدة فادودارا في ولاية غوجارات الهندية، بل جلبت العشرات من التماسيح الضخمة إلى مناطق سكنية؛ ما تسبّب في حالة من الذعر بين السكان.
وحسب صحيفة "نافباهرات تايمز" المحلية الهندية: أدّى فيضان نهر "فيشواميتري" في ولاية غوجارات الهندية، إلى وصول التماسيح إلى مناطق سكنية؛ ما تسبّب في حالة من الذعر بين السكان.
وانتشر عدد من مقاطع الفيديو تظهر فيها تماسيح جاثمة على سطح أحد المنازل وفي الشوارع والساحات العامة وأمام المنازل.
وقالت الصحيفة: أصبح الخوف من التماسيح هو الرعب الأكبر؛ فبعد توقُّف الأمطار وانخفاض منسوب مياه نهر فيشواميتري، تم العثور على التماسيح في شوارع المدينة. وفي بعض الأماكن تمّ العثور على التماسيح داخل المنازل.
وحتى الآن تمّ رصد عشرات التماسيح، بعد إطلاق المياه من سد أجوا، ليفيض في نهر فيشواميتري الذي يتدفّق عبر وسط المدينة. ومع مياه النهر خرجت التماسيح والرعب.