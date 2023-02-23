الكويت.. استمرار حبس ضابط شرطة بعد ما فعله بوافد بنغالي

وحسب وسائل إعلام كويتية، كانت النيابة العامة الكويتية قررت حبس ضابط بالداخلية احتياطيًا لمدة 21 يومًا، وإحالته إلى السجن المركزي، في قضية الاعتداء بالضرب على وافد بنغالي في محطة غسل سيارات بالكويت، كما أمر قاضي التجديد باستمرار حبسه لمدة أسبوعين على أن يتم عرضه مجددًا.