الكويت.. استمرار حبس ضابط شرطة بعد ما فعله بوافد بنغالي

قرّر قاضي التجديد في الكويت استمرار حبس ضابط بعدما ضرب وافدًا بنغاليًا وتسبب له بشلل رباعي.
وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، حدثت الواقعة بسبب خلاف على غسل سيارته.
وحسب وسائل إعلام كويتية، كانت النيابة العامة الكويتية قررت حبس ضابط بالداخلية احتياطيًا لمدة 21 يومًا، وإحالته إلى السجن المركزي، في قضية الاعتداء بالضرب على وافد بنغالي في محطة غسل سيارات بالكويت، كما أمر قاضي التجديد باستمرار حبسه لمدة أسبوعين على أن يتم عرضه مجددًا.
وحسب مصدر أمني، فإن المتهم أنكر التهمة المسندة إليه، مؤكدًا أنه فقط قام بدفع العامل البنغالي، وهو من قام بالاتصال بالإسعاف، حيث تفاجأ بأن البنغالي مصاب بشلل رباعي.
وكانت وزارة الداخلية أحالت الضابط المتهم بالاعتداء بالضرب على الوافد البنغالي إلى النيابة بعد تسجيله قضية بحقه، مؤكدة أنه "لا أحد فوق القانون".