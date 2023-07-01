للمرة الأولى.. "ماسك" يعلن حجب تويتر لغير المسجلين بسبب "الذكاء الاصطناعي"

في خطوة تحدث للمرة الأولى منذ انطلاق المنصة، فاجأ تويتر المستخدمين برسالة تفيد بعدم التمكّن من مشاهدة ما ينشر على المنصة بعد الآن، من بينها التغريدات المنشورة علنًا إن لم يكن المستخدم مسجلًا دخوله على تويتر، بل سوف تظهر شاشة تطلب تسجيل الدخول؛ ما يعني أن المنصة باتت محجوبة لمن لا يمتلك حسابًا.