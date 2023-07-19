مفاجأة لامرأة يمنية بعد 20 عامًا.. شاهد ما اكتشفته حين ذهبت لبيع حزامها الفضي

ونشر موقع "المشهد اليمني" على "تويتر"، مقطع فيديو تم تصويره من قِبَل أحد الصاغة في محلات بيع الفضة وزوج صاحبة الحزام، الذي يدعى "محمد" وكان يحاول بيع حزام الفضة لكن صاحب الفضيات شك أن بداخل الحزام عبوات ربما يكون هدفها الغش من أجل رفع وزن الحزام.