مفاجأة لامرأة يمنية بعد 20 عامًا.. شاهد ما اكتشفته حين ذهبت لبيع حزامها الفضي

اكتشفت امرأة يمنية بعد زواجها بعشرين عامًا، أن الحزام الذي أهدته لها أعز صديقاتها مليء بالأسحار.
ونشر موقع "المشهد اليمني" على "تويتر"، مقطع فيديو تم تصويره من قِبَل أحد الصاغة في محلات بيع الفضة وزوج صاحبة الحزام، الذي يدعى "محمد" وكان يحاول بيع حزام الفضة لكن صاحب الفضيات شك أن بداخل الحزام عبوات ربما يكون هدفها الغش من أجل رفع وزن الحزام.
وخلال فتح الصائغ لحزام الفضة تم اكتشاف طلاسم سحرية في كل أجزاء الحزام الشبيهة بعلب صغيرة، والتي أرجع إليها الزوج السبب في عدم إنجابهما أطفالًا لمدة عشرين عام، حسب اعتقاد الزوج.
وحذّر الصائغ من قبول الهدايا المغلفة وخاصة من الأشخاص المشكوك بهم، وفتح الهدايا خوفًا من طلاسم الأسحار.