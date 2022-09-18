حول العالم في صورة: عملية إنقاذ تنجح في انتشال امرأة بعد زلزال مدمر في تايوان

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة "رويترز" يحمل رجال الدفاع المدني في تايوان امرأة بعد عملية إنقاذ ناجحة من أحد المباني المنهارة، وذلك في أعقاب حدوث زلزال مدمر بلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر.
واستطاع رجال الدفاع المدني التايواني من انتشال وإنقاذ 4 أشخاص بعد انهيار مبنى يضم متجرًا صغيرًا، بينما جرى إنقاذ 3 أشخاص سقطت سيارتهم من على جسر متضرر، ونقلوا على الفور إلى المستشفى، بحسب تقارير إعلامية.
ووفقًا للدفاع المدني التايواني، فهناك أكثر من 600 شخص محاصرون في منطقتي تشيك وليوشيشي الجبليتين بسبب الطرق المغلقة، بعد سقوط الصخور من جراء الزلزال، ويعمل رجال الإنقاذ في الوقت الراهن على إعادة فتح تلك الطرق.
وقال مكتب الأرصاد الجوية إن الزلزال شعر به سكان تايوان، واهتزت المباني لفترة وجيزة في العاصمة تايبيه، واستمرت الهزات الارتدادية في ضرب الجزيرة التي تقع في المحيط الهادي.