حول العالم في صورة: عملية إنقاذ تنجح في انتشال امرأة بعد زلزال مدمر في تايوان

واستطاع رجال الدفاع المدني التايواني من انتشال وإنقاذ 4 أشخاص بعد انهيار مبنى يضم متجرًا صغيرًا، بينما جرى إنقاذ 3 أشخاص سقطت سيارتهم من على جسر متضرر، ونقلوا على الفور إلى المستشفى، بحسب تقارير إعلامية.