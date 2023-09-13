أكثر من 5000 قتيل.. حصيلة الضحايا بليبيا جرّاء إعصار دانيال مستمرة في الارتفاع

وفي وقتٍ سابق من يوم الثلاثاء، قال المسؤول في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر طارق رمضان؛ للصحافيين في جنيف "لا نملك أرقاماً نهائية" لعدد القتلى حالياً، لكنه أوضح أن "حصيلة القتلى ضخمة وقد تصل إلى الآلاف"، فيما أكد أن "عدد المفقودين وصل إلى نحو 10 آلاف شخص".