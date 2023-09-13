أكثر من 5000 قتيل.. حصيلة الضحايا بليبيا جرّاء إعصار دانيال مستمرة في الارتفاع

ارتفعت حصيلة ضحايا السيول والفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة إلى 5300 قتيل، وفق آخر إحصائية صدرت، عن وزارة الداخلية.
وقال المسؤول الإعلامي بالوزارة محمد أبو لموشة، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، إن عدد الوفيات في درنة من جرّاء الإعصار المدمر تجاوز 5300 قتيل، وهناك آلاف المفقودين من جرّاء الكارثة.
وأكّد أبو لموشة؛ تواصل عمليات البحث عن المفقودين وإنقاذ العالقين والمتضررين من قِبل فرق إنقاذ محلية، مطالباً بتدخل دولي للمساعدة في جهود الإنقاذ وحماية المتضررين من الفيضانات غير المسبوقة.
وفي وقتٍ سابق من يوم الثلاثاء، قال المسؤول في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر طارق رمضان؛ للصحافيين في جنيف "لا نملك أرقاماً نهائية" لعدد القتلى حالياً، لكنه أوضح أن "حصيلة القتلى ضخمة وقد تصل إلى الآلاف"، فيما أكد أن "عدد المفقودين وصل إلى نحو 10 آلاف شخص".
وقال رمضان؛ متحدثاً من تونس، إن "الاحتياجات الإنسانية تتجاوز بأشواط إمكانات الصليب الأحمر في ليبيا وإمكانات الحكومة".
من جانب آخر، أعلن الاتحاد، الثلاثاء، أن ثلاثة متطوعين من الهلال الأحمر الليبي لقوا حتفهم، وهم يساعدون ضحايا الفيضانات.
وفي أماكن أخرى في شرق ليبيا، قال المجلس النرويجي للاجئين إن "قرى بأكملها غمرتها المياه، وما زال عدد القتلى يرتفع".