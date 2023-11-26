مشاهد الأطفال تُدمي القلوب.. مبادرات وسط الحرب لتوزيع ملابس الشتاء بالمجان في غزة

‏وحسب تقرير على موقع "سكاي نيوز عربية"، فمنذ اندلاع الحرب أعلنت مبادرات عديدة، التصدي لأزمة نقص الملابس من أبرزها مبادرة البركة التي ‏يقودها المعلم الفلسطيني محمود كلخ؛ حيث تمكن من توزيع الثياب على نحو 30 ألف شخص على مدار ‏‏50 يومًا دون مقابل.‏