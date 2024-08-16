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بالفيديو.. لحظة سقوط طائرة ومصرع قائدها في فرنسا
تُوفي طيار فرنسي أمس الجمعة بعد سقوط طائرته التي كان يحلق بها فوق البحر المتوسط، وذلك خلال معرض جوي بلافوندو جنوب فرنسا.
وأكدت السلطات الفرنسية في منطقة فار جنوب فرنسا أنها "انتشلت جثة الطيار"، بحسب "سكاي نيوز عربية".
وأضافت السلطات المحلية بأن التحقيق جارٍ؛ لفحص سبب وقوع حادث الطائرة من طراز "فوجا ماجستير".
وكان المعرض الجوي جزءًا من إحياء الذكرى الثمانين ليوم إنزال قوات الحلفاء في منطقة بروفنس.
ويأتي الحادث بعد يومين فقط من تصادُم طائرتَين عسكريتَين فرنسيتَين شرق فرنسا؛ ما أسفر عن مقتل فردَين عسكريَّين، ونجاة آخر.