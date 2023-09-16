"أغرب صفقة على الإطلاق".. فريق بلجيكي يوقّع عقداً مع لاعب لا يلعب الكرة!

وقال كوبان: "إنه (مارتن) لا يمارس كرة القدم، لكنه يلعبها على الكمبيوتر.. ورغم ذلك، فإنني لا أرى 500 ألف كورونا تشيكية تتدحرج على الأرض كل يوم.. إذا أعطاني شخص ما هذه الأموال، سأسمح لأي كان بالانضمام للفريق".