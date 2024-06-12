بعد 53 عامًا على تحطمها.. العثور على بقايا طائرة أمريكية نفاثة في أعماق بحيرة

وقال "وايلدر" الذي يعيش خارج فيلادلفيا: "كان من المحزن ألا نعرف ما إذا كانت الطائرة في البحيرة أو ربما على أحد جوانب الجبال هناك في مكان ما لمدة 53 عامًا، ومرة أخرى أشعر بالارتياح لمعرفتي بمكان وجود الطائرة الآن، ولكن من المؤسف أن ذلك يثير أسئلة أخرى وعلينا أن نعمل على الإجابة عليها الآن".