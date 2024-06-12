بعد 53 عامًا على تحطمها.. العثور على بقايا طائرة أمريكية نفاثة في أعماق بحيرة

عثر باحثون على حطام طائرة نفاثة خاصة على عمق 200 قدم تحت سطح بحيرة شامبلين في ولاية فيرمونت الأمريكية، بعد تحطمها بشكل مأساوي منذ أكثر من 50 عامًا.
واختفت الطائرة الخاصة التي تحمل رقم التسجيل "N400CP"، بعد فترة وجيزة من إقلاعها من برلنجتون في طريقها إلى بروفيدنس، رود آيلاند، في 27 يناير 1971، وكان على متن الرحلة الطياران "دونالد مايرز، وجورج نيكيتا"، بالإضافة إلى الركاب: "ريتشارد ويندسور، وروبرت ويليامز، وفرانك وايلدر".
وعلى الرغم من 17 محاولة منفصلة، امتدت لعقود، لم يتمّ العثور على الحطام مطلقًا، واكتشف موقع تحطم الطائرة النفاثة في الشهر الماضي على يد "غاري كوزاك"، وهو باحث تحت الماء، وفريق من الباحثين.
وأوضح "كوزاك" أن الفريق استخدم التصوير بالسونار للتأكد من أن طلاء الطائرة المخصص يطابق الطائرة النفاثة المفقودة.
وأضاف: أن كل الأدلة تؤكّد بنسبة "99%" أنّها الطائرة.
وبيّن "كوزاك" أنه عثر على حطام الطائرة لأول مرة في ربيع عام 1971 في شلبورن بوينت، فيرمونت، بعد أن ذاب الجليد عن البحيرة.
بعد هذا الاكتشاف التاريخي كانت العائلات لديها مشاعر مختلطة.
وقالت "باربرا نيكيتاس" ابنة شقيق الطيار "جورج نيكيتا"، في مقابلة مع "أسوشيتد برس": "نحن نعرف ما حدث، لقد رأينا بعض الصور. أعتقد أننا نكافح مع ذلك، وأن يتم العثور عليه الآن.. إنه شعور بالسلام، وفي نفس الوقت شعور بالحزن".
وكان والد "فرانك وايلدر"، الذي يحمل نفس الاسم، أحد ركاب الطائرة.
وقال "وايلدر" الذي يعيش خارج فيلادلفيا: "كان من المحزن ألا نعرف ما إذا كانت الطائرة في البحيرة أو ربما على أحد جوانب الجبال هناك في مكان ما لمدة 53 عامًا، ومرة أخرى أشعر بالارتياح لمعرفتي بمكان وجود الطائرة الآن، ولكن من المؤسف أن ذلك يثير أسئلة أخرى وعلينا أن نعمل على الإجابة عليها الآن".
وكان "كوزاك" وفريق من الباحثين هم أول من حقّق تقدمًا كبيرًا في التحقيق في الطائرة المفقودة منذ عام 1971.