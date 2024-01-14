الكويت.. "فقع المقابر" مكروه قطفه وأكله

وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، ردّت لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى بتأكيد أن "الأصل في زيارة المقبرة أن تكون للعبرة والعظة وتذكر الآخرة، فيما يُكره تتبع النباتات الموسمية التي تنبت جانب القبور أو فوقها؛ لما في ذلك من تعريض القبور للعبث والإهانة، وضياع الموعظة الحاصلة بزيارتها، كما يجوز للجهة التي تتولى تنظيم شؤون المقبرة أن تتصرف فيما ينبت من نباتات في المقابر المسبلة بما تراه مناسباً، ولها أن تمنع قطف هذه الثمار والتقاطها إذا رأت المصلحة في ذلك".