الكويت.. "فقع المقابر" مكروه قطفه وأكله

طلبت إدارة شؤون الجنائز في بلدية الكويت من إدارة الإفتاء في وزارة الأوقاف، فتوى شرعية حول حكم قطف وأكل النباتات الموسمية، من مثل الفقع والخبيز والحميض، في المقابر، سواء كانت بجانب القبور أو فوقها، أو كانت في الأراضي الفضاء.
وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، ردّت لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى بتأكيد أن "الأصل في زيارة المقبرة أن تكون للعبرة والعظة وتذكر الآخرة، فيما يُكره تتبع النباتات الموسمية التي تنبت جانب القبور أو فوقها؛ لما في ذلك من تعريض القبور للعبث والإهانة، وضياع الموعظة الحاصلة بزيارتها، كما يجوز للجهة التي تتولى تنظيم شؤون المقبرة أن تتصرف فيما ينبت من نباتات في المقابر المسبلة بما تراه مناسباً، ولها أن تمنع قطف هذه الثمار والتقاطها إذا رأت المصلحة في ذلك".