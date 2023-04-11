"الوحش الأخضر".. "جيمس ويب" يكشف صورًا مذهلة لبقايا نجوم متفجرة

وسبَقَ أن التقطت التلسكوبات الأخرى قبل "جيمس ويب" صورًا لهذه الظاهرة الفلكية؛ منها واحدة عام 1999، وأخرى عام 2002؛ لكن الصور التي التقطها "جيمس ويب" تُظهر تفاصيل أكثر من أي وقت مضى، ويرجع ذلك إلى استخدام كاميرا الأشعة تحت الحمراء المتوسطة، التي تمتلك قدرة تحليل ألوان الطيف.