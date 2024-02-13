فوائد مذهلة.. خبراء: لهذه الأسباب "البسيطة والعميقة" نمسك أيدي بعضنا

قال مدير معهد علم النفس السريري بمختبر علم الأعصاب العاطفي في جامعة فيرجينيا، جيمس كوان: "إذا فهمت حقًّا إمساك اليد، ما هو وكيف يكون له آثاره؛ فإنك ستبدأ في فهم كل جانب من جوانب ما يعنيه أن تكون إنسانًا".