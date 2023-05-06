بالفيديو.. شاهد ما فعله رجلٌ برئيس وزراء إيطاليا السابق

ذكرت وسائلُ إعلام إيطالية، الجمعة، أن رئيس الوزراء الإيطالي السابق جوزيبي كونتي، تعرّض لاعتداء جسدي خلال ظهوره في فعالية رسمية في توسكانا، من رجل يحتجّ على عمليات الإغلاق التي شهدتها إيطاليا، وغيرها من القيود التي فرضت سابقًا لاحتواء جائحة فيروس كورونا.