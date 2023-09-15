المغرب.. سيول عارمة تجتاح شرق البلاد والأرصاد الجوية تحذّر

وبلغت كميات الأمطار التي هطلت خلال الـ12 ساعة الماضية 20 ملم في الراشيدية، و12 ملم في جرسيف، و11 ملم في إفران، و10 ملم في تازة، و5 ملم في وجدة، و2 ملم في بوعرفة.