مدينة يابانية في حالة تأهب بسبب قطة.. شاهد ما حدث وتسبب بذعر السكان

أصبحت مدينة فوكوياما اليابانية في حالة تأهب، بعدما تسببت قطة في ذعر بين السكان، إثر سقوطها في وعاء يحتوي على مواد كيماوية سامة و"هروبها"، دون أن يتم العثور عليها حتى الآن.