А23а.. أكبر جبل جليدي بالعالم انجرف للمحيط الجنوبي وقد يختفي قريبًا

ويُذكر أن تاريخ الجبل الجليدي А23а بدأ في شهر سبتمبر عام 1986 عندما انفصلت الحافة الخارجية لجرف فيلتشنر الجليدي. وبقي A23a خلال أكثر من 30 عامًا في وسط بحر ويديل؛ ولكن في ربيع عام 2023، عندما حل الشتاء في القارة القطبية الجنوبية، بدأ ينجرف نحو حافة الجليد.