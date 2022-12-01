شاهد أغرب ما فعله مشجع لحضور كأس العالم بقطر.. ولماذا اعتذر لأمه؟

وجّه أحد المشجعين العرب الاعتذار إلى والدته، بعدما قام ببيع مجوهراتها؛ من أجل حضور مباريات كأس العالم 2022 في قطر، مؤكدًا أنه سيوضح لها الأمر بعد عودته.