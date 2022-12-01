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شاهد أغرب ما فعله مشجع لحضور كأس العالم بقطر.. ولماذا اعتذر لأمه؟
وجّه أحد المشجعين العرب الاعتذار إلى والدته، بعدما قام ببيع مجوهراتها؛ من أجل حضور مباريات كأس العالم 2022 في قطر، مؤكدًا أنه سيوضح لها الأمر بعد عودته.
وتقام منافسات بطولة كأس العالم لأول مرة في دولة عربية، حيث تنتهي منافساتها يوم 18 ديسمبر الجاري.
وتواجد أحد المشجعين العرب في منطقة سوق واقف في قطر، وهو يمسك لافتة مكتوب عليها: "أمي الغالية، أنا آسف، حينما أعود سأشرح لكِ لماذا بعتُ مجوهراتك، إنه كأس العالم"!
وبعد سؤاله من قناة "الكأس" القطرية عن سبب حمل هذه اللافتة، قال: "أشكر دولة قطر على الاستضافة والبطولة، والوالدة إن شاء الله مسامحة، وسأعوضها بعد عودتي لها".
وتشهد منافسات كأس العالم 2022 مشاركة 4 منتخبات عربية، حيث خرجت قطر وتونس والسعودية من دور المجموعات، ويتبقى منتخب المغرب الذي يمتلك حظوظًا قوية في التأهل إلى دور الـ16.