صراخ وعويل.. شاهد لحظات الرعب التي عاشها جنود الاحتلال لحظة استهدافهم بنيران المقاومة

ويظهر الفيديو بعض الجنود إثر اصابتهم، وقد ارتفع صراخهم وعويلهم من الألم والصدمة، بينما يحاول بعض زملائهم تهدئتهم، فيما ينتهي الفيديو بلحظة الإخلاء من مكان الاشتباكات.