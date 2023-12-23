صراخ وعويل.. شاهد لحظات الرعب التي عاشها جنود الاحتلال لحظة استهدافهم بنيران المقاومة

كشف فيديو لحظة صراخ وعويل جنود جيش الاحتلال بعدما استهدفتهم قوة من المقاومة الفلسطينية في غزة، وهو ما يبرّر فرحة هؤلاء الجنود من لواء غولاني بقرار مغادرة غزة.
وحسب قناة "الغد" التي بثّت الفيديو، فإن المشاهد تم التقاطها بالخطأ عبر كاميرات جنود الجيش الإسرائيلي.
ويظهر الفيديو بعض الجنود إثر اصابتهم، وقد ارتفع صراخهم وعويلهم من الألم والصدمة، بينما يحاول بعض زملائهم تهدئتهم، فيما ينتهي الفيديو بلحظة الإخلاء من مكان الاشتباكات.
وكان مقطع فيديو، قد انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، يظهر مشاهد الفرحة العارمة التي غمرت جنود لواء النخبة "غولاني" التابع لجيش الاحتلال، فور إبلاغهم من قِبل القيادة بقرار سحبهم من قطاع غزة.