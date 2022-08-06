"انتظرتُ بما فيه الكفاية".. يتزوج بعد 4 أيام فقط من وفاة زوجته

وهناك من قال إنه من حقه؛ لكن "كان عليه الانتظار على الأقل بعد أن تمر سنة على رحيل زوجته الأولى"، ومن اعتبر أن خطوة الزوج "طبيعية"، وأن "الشرع حلل له الزواج بأربع نساء في حياتهن فكيف في مماتهن"، وآخرون دعوا إلى مراعاة ظروفه "إن كان له أطفال يحتاجون إلى رعاية امرأة وإلى جو عائلي".