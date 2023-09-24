فجوة بالسقف و"السبب" كان على متن طائرة.. شاهد كيف نجت امرأة بريطانية من الموت

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد كانت "كارلا" 45 عامًا، تُجري مكالمة عمل بمنزلها في مدينة بنبري البريطانية، عندما سمعت دويًّا هائلًا، اعتقدت في البداية أن بعض الصناديق سقطت داخل منزلها لتكتشف لاحقًا أن ما حصل كان بسبب قطعة جليدية ضخمة سقطت على السقف.