بعد اغتصاب وقتل طبيبة.. احتجاجات ومسيرات نسائية في الهند

وإلى جانب ذلك، كثيرًا ما يشكو الأطباء في المستشفيات الحكومية المزدحمة التي تفتقر إلى النظافة من العمل الشاق وقلة الأجور، فضلًا عن عدم بذل جهود كافية للحد من العنف الذي يتعرضون له من جانب الأفراد المستائين من مستوى الرعاية الطبية المتاحة.