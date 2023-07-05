تجليات الأمومة الرائعة.. شاهد ما فعلته أنثى دب مع صغيريها

وفي الفيديو، تظهر أنثى الدب وهي تقف على سور الحديقة الخشبي، وترفع صغيرها عدة أقدام في الهواء وهو يتأرجح يمينًا ويسارًا، ويصطدم بالسياج الخشبي، حتى تمكّنت في النهاية من رفعه فوق السور؛ ليعبر إلى الجانب الآخر، ويعود إلى مكانه بالحديقة.