تجليات الأمومة الرائعة.. شاهد ما فعلته أنثى دب مع صغيريها
يكشف مقطع فيديو رائع إحدى تجليات الأمومة، حين ظهرت أنثى دب وهي تسحب صغيريها فوق السياج؛ لتعيدهم إلى داخل حديقة مونروفيا كانيون بارك، بضواحي مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث ظهر يوم 12 يونيو الماضي، على أحد الطرق بالقرب من حديقة مونروفيا، وتم نشر الفيديو على منصة "تيك توك" يوم الجمعة الماضي.
وفي الفيديو، تظهر أنثى الدب وهي تقف على سور الحديقة الخشبي، وترفع صغيرها عدة أقدام في الهواء وهو يتأرجح يمينًا ويسارًا، ويصطدم بالسياج الخشبي، حتى تمكّنت في النهاية من رفعه فوق السور؛ ليعبر إلى الجانب الآخر، ويعود إلى مكانه بالحديقة.
لكن الصغير الآخر لم يستطع تسلّق السور الخشبي، وجرى نحو الشارع، وهنا قفزت الأم، وهرولت إليه وأعادته؛ خشية أن تدهسه سيارة عابرة.
وللمرة الثانية، تمكّنت الأم من رفع الصغير فوق السور، وإعادته إلى الحديقة.
وحصد الفيديو آلاف المشاهدات والتعليقات الرائعة، يقول أحد المعلقين مازحًا: "كأنها أم تنادي على صغارها؛ ليعودوا إلى البيت".
وقال آخر: "الأم لم تصل إلى رقبة الصغير، فقط جذبته من فروة رأسه".