حريق هائل في مصفاة ميناء الأحمدي بالكويت

وتبلغ مساحة مصفاة الأحمدي، التي بدأ تشغيلها عام 1949، نحو 10.5 كلم مربع، وهي إحدى مصافي شركة البترول الوطنية الكويتية الثلاث وأكبرها من حيث الطاقة التكريرية (نحو 466 ألف برميل نفط).