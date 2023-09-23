حريق هائل في مصفاة ميناء الأحمدي بالكويت

اندلع حريقٌ في مصفاة ميناء الأحمدي، أكبر مصفاة للبترول في الكويت.
وقالت وكالة كونا إنه تمت "السيطرة الكاملة على حريق اندلع في وحدة بمصفاة الأحمدي دون إصابات، وعمليات الإنتاج والتصدير لم تتأثر".
بدورها، قالت شركة البترول الوطنية الكويتية على منصة إكس، إن الحريق "اندلع في المنطقة السادسة وحدة رقم 35 في مصفاة الأحمدي".
وأضافت أن "فرق الإطفاء في المصفاة تقوم بالتعامل مع الحريق"، مشيرة إلى أنها ستعلن مزيداً من التفاصيل "فور توافرها".
وكانت المصفاة قد شهدت في يوليو الماضي حادثاً مماثلاً اندلع في أحد الخطوط في المصفاة، وفقاً لما أوردته شركة البترول الوطنية الكويتية.
وتبلغ مساحة مصفاة الأحمدي، التي بدأ تشغيلها عام 1949، نحو 10.5 كلم مربع، وهي إحدى مصافي شركة البترول الوطنية الكويتية الثلاث وأكبرها من حيث الطاقة التكريرية (نحو 466 ألف برميل نفط).
وفي يناير 2022، قُتل شخصان وأُصيب 10 آخرون إثر حريق بمصفاة ميناء الأحمدي جنوبي العاصمة.