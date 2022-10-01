"استأذنك أروح بيت أهلي".. شاهد: رسائل يومية مبكية من زوجة مصرية على قبر زوجها المتوفّى

كما تبيّن أيضًا من اليوميات أن الزوجة تعيش على ذكريات زوجها المتوفّى قبل 90 يومًا، وأنها حتى الآن لم تصدق رحيله، وتخاطبه كأنه ما زال حيًّا، بل تستأذنه كما اعتادت في إتمام بعض الزيارات لأقاربها، وتشرح تفاصيل يومها وماذا فعلت؟ ثم تختتم بكلمة: بحبك، وتكتب اسمها.