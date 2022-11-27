5 مليارات دولار "في خطر".. ضربة جديدة لتويتر في عهد ماسك

في غضون ذلك، "سعى ماسك إلى الاتصال شخصيًّا بالرؤساء التنفيذيين لبعض العلامات التجارية التي أوقفت الإعلانات لدى تويتر، من أجل توبيخهم"؛ وفق ما ذكره أحد كبار الشخصيات في الصناعة للصحيفة.