"الشوارع هادئة بشكل مخيف".. "كورونا" يضرب الصين بأولى موجاته الشتوية

تعاني الصين حاليًا من أول موجة لتفشّي فيروس كورونا لهذا الشتاء، وتثير الاحتفالات المرتقبة برأس السنة الصينية مخاوف من تفشٍّ أوسع للمرض؛ بفعل اعتياد السكان السفر إلى مساقط رؤوسهم لقضاء العطلة، بحسب ما أوردت "فرانس برس" اليوم (الأحد).
وبدت شوارع المدن الرئيسية هادئة بشكل مخيف اليوم؛ إذ بقي الناس في منازلهم لحماية أنفسهم من تفشي الوباء، وذلك أمام زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا التي ضربت المراكز الحضرية من شمال الصين إلى جنوبها.
وأوضح كبير علماء الأوبئة في البلاد وو تسونيو، أن الصين تكافح حاليًا أول موجة من ثلاث موجات متوقعة لتفشي كوفيد-19 هذا الشتاء.
ولم تُبلغ الصين رسميًا حتى الآن عن أي وفيات بسبب "كوفيد-19" منذ السابع من ديسمبر الجاري، عندما أنهت البلاد فجأة معظم القيود الرئيسية لسياسة "صفر-كوفيد"، بعد احتجاجات عامة غير مسبوقة ضدها.