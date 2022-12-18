"الشوارع هادئة بشكل مخيف".. "كورونا" يضرب الصين بأولى موجاته الشتوية

ولم تُبلغ الصين رسميًا حتى الآن عن أي وفيات بسبب "كوفيد-19" منذ السابع من ديسمبر الجاري، عندما أنهت البلاد فجأة معظم القيود الرئيسية لسياسة "صفر-كوفيد"، بعد احتجاجات عامة غير مسبوقة ضدها.