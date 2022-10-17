فضيحة كروية.. فريق ليبي يتعرض لحادث غريب قبل خوض مباراة في تنزانيا

تعرض فريق الأخضر الليبي المشارك في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، لمادة مخدرة أثناء إقامته في أحد الفنادق بدولة تنزانيا؛ حيث كان من المقرر له مواجهة فريق عزام التنزاني.
وحسب "سكاي نيوز عربية"، قالت البعثة في بيان: إن عناصر الفريق بعد تناول وجبة العشاء، تعرضوا لحالات إغماء استوجبت نقل معظمهم للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وإن بعضهم استوجبت حالته الدخول للرعاية المركزة.
وجاء في البيان
بعد سفرنا لتنزانيا تعرضت بعثتنا لعدد من العراقيل من نادي عزام، بداية من عدم معاملتنا كما تعاملنا معهم في ليبيا من حيث الاستقبال وتوفير الملاعب والمواصلات مجانًا.
كما أنهم لم يعطونا نتائج المسحات الطبية (الخاصة بفيروس كوفيد-19) حتى الآن.
وبعد تدريبات اليوم وتناول وجبة العشاء، تعرض أغلب اللاعبين لحالات إغماء ودوار وفقدان للتوازن، وتم إسعافهم بالمستشفى، والبعض لا يزال هناك.
وكشفت نتائج التحاليل في المستشفى أن سبب (هذه الحالات) كان استنشاق مادة مخدرة تَسبب في فقدان التوازن والدوار؛ بحسب التقرير الطبي.
وسنُخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بما حدث؛ لاتخاذ ما يلزم تجاه هذه التصرفات.
وكان فريق الأخضر الليبي قد فاز 3- صفر على فريق عزام التنزاني، في مباراة الذهاب بدور الـ32 التمهيدي من البطولة بمدينة بنغازي.