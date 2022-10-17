فضيحة كروية.. فريق ليبي يتعرض لحادث غريب قبل خوض مباراة في تنزانيا

وجاء في البيان

بعد سفرنا لتنزانيا تعرضت بعثتنا لعدد من العراقيل من نادي عزام، بداية من عدم معاملتنا كما تعاملنا معهم في ليبيا من حيث الاستقبال وتوفير الملاعب والمواصلات مجانًا.