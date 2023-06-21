الكويت تُدين وتستنكر اعتداء قوات الاحتلال على مدينة جنين بالضفة الغربية

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية -في بيان اليوم- رفض دولة الكويت التام لهذا التصعيد الخطير والاعتداءات المتكررة التي تشكل استمرارًا لسلسلة الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.