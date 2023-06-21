الكويت تُدين وتستنكر اعتداء قوات الاحتلال على مدينة جنين بالضفة الغربية

أدانت دولة الكويت واستنكرت، الاعتداء الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين بالضفة الغربية، والذي أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.
وأكدت وزارة الخارجية الكويتية -في بيان اليوم- رفض دولة الكويت التام لهذا التصعيد الخطير والاعتداءات المتكررة التي تشكل استمرارًا لسلسلة الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وجددت الوزارة دعوتها للمجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته والتحرك الفوري الجادّ لوقف تلك الاعتداءات المستمرة، والعمل على توفير الحماية المدنية والقانونية الكاملة للشعب الفلسطيني؛ وفق ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.