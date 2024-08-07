بالفيديو.. لاعبة شطرنج تحاول تسميم منافستها بالزئبق

كما تبيّن لاحقًا أن "أباكاروفا" تحقّقت من منظّمي البطولة، ما إذا كان هناك كاميرات مثبتة في القاعة التي ستنظم فيها المسابقة، وبعد أن تلقّت إجابة سلبية حاولت اللاعبة تسميم منافستها "عثمانوفا"، التي جمعت بينهما منافسة مستمرة منذ الصغر.