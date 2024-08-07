بالفيديو.. لاعبة شطرنج تحاول تسميم منافستها بالزئبق

تواجه بطلةُ الشطرنج لمنطقة شمال القوقاز "أمينة أباكاروفا" البالغة 40 عامًا، عقوبةَ الإيقاف مدى الحياة، بعد محاولة تسميم منافستها قبل إحدى البطولات المحلية.
ودخلت "أباكاروفا" قاعة بيت الشطرنج، بمحج قلعة في داغستان، قبل 20 دقيقة من بدء منافسات بطولة داغستان للشطرنج التي كان مقررًا انطلاقها الأسبوع الماضي.
ووفق ما نشره اليوم موقع "RT" الروسي: سكبت بطلةُ الشطرنج في منطقة شمال القوقاز عنصرًا كيميائيًّا على رقعة شطرنج مشاركة أخرى في المسابقة، وبعد ذلك فركت السائل بقطعة شطرنج، ليتبين لاحقًا أن المادة الكيميائية هي الزئبق.
وفي وقت لاحق شعرت منافستها "أوميغانات عثمانوفا" بوعكة فور بدء البطولة؛ إذ أصيبت الضحية بالدوار وتستدعى سيارة إسعاف.
ونتيجة لذلك أوقف منظّمو البطولة المنافسة، وأخلوا قاعة المنافسة، بعد ملاحظة مادة غريبة على رقعة الشطرنج.
وبعد تفريغ كاميرات المراقبة مع الجهات المختصة، اعتقلت "أباكاروفا"، وجردت على الفور من لقب بطلة داغستان للشطرنج، وأوقفت مؤقتًا لحين الانتهاء من تحقيقات الشرطة.
ووفقًا للبيانات الأولية: فقد اتخذت "أباكاروفا" هذه الخطوة لإخراج منافستها من البطولة.
كما تبيّن لاحقًا أن "أباكاروفا" تحقّقت من منظّمي البطولة، ما إذا كان هناك كاميرات مثبتة في القاعة التي ستنظم فيها المسابقة، وبعد أن تلقّت إجابة سلبية حاولت اللاعبة تسميم منافستها "عثمانوفا"، التي جمعت بينهما منافسة مستمرة منذ الصغر.