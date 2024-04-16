فيديو.. منظر مهيب لدخول سحابة "سوبر سل" على سواحل أبوظبي

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أفاد باستمرار تكون السحب الركامية على المناطق الساحلية والداخلية، يصاحبها سقوط أمطار مع برق ورعد أحيانًا، حتى ظهر اليوم الثلاثاء.