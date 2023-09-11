إعصار دانيال.. مشهد مرعب وتوقعات بوصوله غرب مصر اليوم

وأضاف: من المتوقع سقوط أمطار غزيرة على أغلب مناطق شمال شرق ليبيا خاصةً مناطق: (بنغازي، المرج، الجبل الأخضر، درنة، حتى طبرق)، وتصل الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، مع رياح قوية على أغلب المناطق قد تتجاوز سرعتها أحيانًا 70 كم في الساعة.