برغم سوء سلوكهم.. تغريم شركة طيران 4 ملايين دولار لمنعها مسافرين يهود من الصعود للطائرة

وقالت وزارة النقل إنه "على الرغم من أن العديد من الركاب لم يكونوا يعرفون بعضهم ولم يسافروا معًا؛ فإن الركاب الذين تمت مقابلتهم من قِبَل محققي وزارة النقل، ذكروا أن شركة لوفتهانزا عاملتهم جميعًا كما لو كانوا مجموعة واحدة، وتم منعهم من الصعود على متن الطائرة بسبب السلوك السيئ المزعوم من قِبَل عدد قليل منهم".